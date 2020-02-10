1 haftada: 84 kaza, 33 yaralı

KKTC’de geçtiğimiz hafta toplam 84 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan 18’i yaralanma ve 66’sı hasarla sonuçlanırken; yaralanma ile neticelenen kazalarda 33 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 3 - 9 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 12’si de diğer sebeplerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 811 bin 200 TL olan kazaların 24’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 21’i Girne, 9’u Güzelyurt ve 5’i de İskele’de kaydedildi.

TRAFİK KONTROLLERİNDE 6 BİN 724 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN 714’Ü İLE İLGİLİ İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Şubat arasında yapılan kontrollerde, sürücülerin 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 12’si ise alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Araç sürücülerinin 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 97’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 10’u "A" yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, geri kalan 168’i ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.

10/02/2020 13:35