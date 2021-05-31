1 Haziran Dünya Çocuk Günü; çocukların sokakta oynama zamanı!

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31/05/2021

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1 Haziran Dünya Çocuk Günü; çocukların sokakta oynama zamanı!

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell  farkındalık için bir challenge başlattı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kuzey Kıbrıs Turkcell'in başlattığı challenge'a dahil olarak çocukluğunda oynadığı bir oyunu,  çocuklarla yeniden oynadı.

Ekmekçi "Temennim 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çocukların yolda, sokakta özgürce oynayabildiği, güldüğü, enerjisini sokakta harcadığı bir gün olsun" dedi. Eğlenceli anları sosyal medyadan paylaşan Ekmekçi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı challenge'a katılmaya davet etti. 

31/05/2021 21:13
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TAGS: hüseyin ekmekçi kktcell, kıbrıs
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