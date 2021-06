Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasiler, kurum, kuruluşlar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesajlar yayımlıyor.

İşte 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajları:

ATAOĞLU, DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, çocukların geleceğin en değerli varlıkları olduğunu vurgulayan Ataoğlu “Çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluklar alacaklardır. Bu bilinçte olan biz yetişkinler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili ve becerikli bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz” dedi.

Dünyanın ve ülkenin temeli olan çocukların çok iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu çocukların gelecekte kendisine, ailesine, yurduna ve tüm insanlığa hayırlı ve yararlı olması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu mesajının sonunda “Yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

SADIKOĞLU, DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNÜ KUTLADI

“SİZLER, GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK EN KIYMETLİ VARLIKLARIMIZSINIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “geleceğimizi şekillendirecek, dünyamızı daha iyi bir konuma kavuşturacak olan en kıymetli varlıklarımızsınız’ diyerek çocukların önemine işaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ancak son iki yıldır pandemi nedeni ile gerçekleşemeyen Çocuk Şölenini hatırlatarak, bu günlerin geçeceğine inanç belirtti, yeniden bir arada olmayı temenni etti.

Dünya Çocuk Günü mesajının devamı şöyle; “Gözleri pırıl pırıl bakan, kalbi her zaman iyilik için çarpan, kötülüğü her şartta bertaraf etmeyi başaran, güzel çocuklarım. Bu yıl da sizden ayrıyız. Sizin o muhteşem gösterilerinizi, eğlenceli anlarınızı görmeyi çok özledim.

Lakin her yıl büyük bir heyecanla beklediğiniz, bizlerin ise sizlerin heyecanına ortak olmak için sabırsızlandığımız 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğimiz, Covid-19 salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl gerçekleşemiyor. Ama her ne olursa olsun; yaşam enerjiniz, heyecanınız, mutluluğununuz, başarınız hep var olsun. Güzel çocuklarım;Ben bir ağabeyiniz olarak, her zaman sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler, geleceğimizi şekillendirecek, dünyamızı daha iyi bir konuma kavuşturacak olan en kıymetli varlıklarımızsınız. Bu vesileyle dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar fark etmeksizin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının da Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum.”

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI NİDAİ GÜNGÖRDÜ, 1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, tüm çocuklara barış, sevgi ve hoşgörülü bir bugün ve gelecek diledi.

Güngördü mesajında “Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru, sağlığı, ruhsal ve kişisel gelişimi ve eğitimi bizler için çok önemlidir. Onlara şiddetten uzak, sevgi dolu, hak ve özgürlüklerine saygılı bir yaşam sunmak hepimizin görevi. Çocuklarla birlikte çocuklar için adaletli ve barış içinde bir kent ve yaşam için çalışıyoruz” dedi.

Girne Belediyesi olarak çocuk dostu bir kent yaratmak için yaptıkları icraatları sıralayan Güngördü, çocuk hakları sözleşmesiyle ilgili kitapçık hazırlayarak öğrencilere dağıttıklarını, çocuk meclisi kurduklarını, 7 yılda 9 yeni çocuk parkı yaptıklarını, eski belediye binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğünü, çocuklara yönelik halk dansları, resim, seramik, müzik, tiyatro, satranç gibi kurslar verildiğini, yaz ve şubat tatillerinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendiğini, “Çocuk Tiyatroları Festivali” düzenlendiğini, okullar da tadilat, tamirat işleri gerçekleştirildiğini, pandemi süresince çocuklara tablet dağıtımları yapıldığını, öykü yarışmaları düzenlendiğini, fidan dikimleri gerçekleştirildiğini, çocuklara yönelik psikolog desteği verildiğini ve pandemi nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle sokak sokak dolaşarak çocukların bayramlarının kutlandığını kaydetti.

KTÖS’TEN 1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ MESAJI

EMİROĞULLARI, ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ VE OKUL/AİLE SÖZLEŞMESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlayarak, bu günde, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Erdoğan Emiroğulları, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllü olduklarını kaydetti.

Pandemi ile hayatın değiştiği bu dönemde, okulların sadece birer eğitim yuvası olmadığına, çocukların sosyalleşme ve duygusal gelişimine katkı yapan; çocukları ihmal ve istismardan koruyan toplumsal kurumlar olduğunun daha net anlaşıldığına işaret eden Emiroğulları, şöyle devam etti:

“Kamusal eğitimi kâr getirmeyen bir alan olarak ifade eden siyasetçiler tarafından sağlıklı ve güvenli okullar yaratabilmek adına gerekli önlemlerin alınmadığı ve koşulların sağlanmadığı gerçeğinden hareketle, çocukların yüz yüze eğitimden, oyundan, sosyalleşmeden, duygusal gelişimden uzak bırakıldığı için üzgün olduğumuzu ifade ederiz. Tüm toplum adına bir özür varsa, bu özür çocuklardan dilenmelidir.

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamını merkezi sınavlara ve kolej sınavına endekslemesi eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini gözler önüne sermiştir. Eğitim Bakanlığı dershanelerin açık, okulların kapalı olması kararı ile eşitsizlikler içinde bir başka eşitsizlik yaratmıştır. “

Emiroğulları, çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları, laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri ve pandemiden dolayı eğitim kayıplarının giderilmesiyle birlikte başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” vesilesiyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlattı.

DALKAN: “TÜM DERDİMİZ ÇOCUKLAR, ONLARA SAĞLIKLI BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ceyhun Dalkan, tüm dertlerinin çocuklar olduğunu, onlara sağlıklı bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Dalkan, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çocuklarımız, geleceğimizdir. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Gününü kutlarız” dedi.

Çocukların daha sağlıklı ve daha iyi yetiştirilmesinin kendilerinin, adanın ve dünyanın daha aydın ve refah olabilmesi için en önemli görevleri olduğuna dikkat çeken Dalkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi sürecinde okulların kapalı olması, ciddi öğrenme kayıplarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinde de ciddi sorunlara ve geriliklere neden olmaktadır. Bu dönemde uygulanmaya çalışılan uzaktan eğitim modelinin kalitesi hiç sorgulanmamıştır. Ülkemiz dünyada okulların en çok kapalı kaldığı ülkelerden biri olması nedeni ile ülkeler arasında eğitim kalitesinde daha da geriye düştüğümüz kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ülke içerisinde de uzaktan eğitime ulaşabilmede çocuklarımız arasında zaten var olan eğitim eşitsizliğinin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle okullarımızın kapanmamak üzere tekrardan yüz yüze eğitime başlamasının bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi gereklidir. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütülmelidir. Biz, KTTB olarak eğitimde örgütlü sendikalarla birlikte eğitimin başlaması ve devamlılığı için bir çalışma yürütmekteyiz. “

Ülkede çocuk sağlığı konusunda, özellikle koruyucu hekimlik ayağında ciddi eksiklikler bulunduğuna işaret eden Dalkan, tüm dünyada devlet tarafından uygulanan metabolik tarama testlerinin ülkemizde ücretli olarak yapılabildiğini, devletin bunu ücretsiz sağlayamadığına dikkat çekti.

Ayrıca çocukluk çağı aşılarına erişimde ciddi sıkıntılar da bulunduğunu belirten Dalkan, “Sağlık ocakları veya devlet hastanelerinin poliklinik kapasitesi tüm çocukları aşılamaya yeterli değildir. Aşıların çocuklarımıza ücretsiz sağlanmasında da çok yorucu ve gereksiz prosedürler mevcuttur. Aşıların ücretsiz tedariki kolaylaştırılmalı ve gelişmiş ülkelerde uygulanan meningokok gibi aşılar artık rutin aşı takvimimize girmelidir” dedi.

Dalkan, yöneticilerin çocukların daha iyi ve eşit sağlık-eğitim hakları konusunda, bilimsel gerçeklere dayanıp, çağdaş ve evrensel doğrularla ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladığı mesajında, “Bu, geleceğin büyükleri ve geleceğimiz olan çocuklara hepimizin borcudur” ifadelerine yer verdi.

BENGİHAN: “ÇOCUKLARIN ÇOCUKLUKLARINI TAM ANLAMI İLE YAŞAYABİLECEKLERİ BİR ÜLKE, TÜM DÜNYA ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE BARIŞ İÇİNDE SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN SENDİKAMIZ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın, ülkenin geleceği olan çocukların çocukluklarını tam anlamı ile yaşayabilecekleri bir ülke, tüm dünya çocuklarıyla birlikte barış içinde savaşsız, sömürüsüz bir dünya yaratmak için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Bengihan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratma adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

21. Yüzyıl’da hâlâ dünyanın birçok ülkesinde çocukların güvenlik, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel haklardan yoksun olduklarına işaret eden Bengihan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milyonlarca çocuk fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalıyor. Şiddet ve savaşlar nedeniyle birçok çocuk ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor veya hayatını kaybediyor.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmadan en çok etkilenen yine çocuklar olmuştur. Ülkemizde de ailelerinin işsiz kalması veya gelirlerinin azalması nedeniyle binlerce çocuk aileleri ile birlikte açlık sınırının altında yaşamını sürdürürken, fırsat eşitsizliği nedeniyle eğitim hakkından da mahrum kalmıştır.”

ÖZÇINAR 1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Özçınar, yayımladığı mesajda, tüm dünyada çocukların eşit şartlarda bir yaşam sürebilmelerinin, büyüklerin vereceği mücadeleyle mümkün olacağına işaret etti.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün de bu konuda farkındalık yaratmak adına çok önemli olduğunu ifade eden Özçınar, şunları kaydetti:

“Görevimiz, gülüşleri ile hayatlarımızı daha anlamlı kılan çocuklarımıza, güzel bir dünya bırakmak için çalışmaktır. Tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklarken, sınırsız hayal kurup, gerçekleştirebilecekleri bir gelecek temenni eder, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlarım.”

