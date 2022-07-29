1 ithal ve 5 yerli üründe sorun saptandı
Şetfali, babutsa ve kapya biberde limit üstü kalıntı… Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
29/07/2022
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde şeftali, babutsa ve kapya biberde limit üstü kalıntı; molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal şeftali, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, yerli ürünlerden babutsaların ve kapya biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu, molehiyaların imhasına karar verildi.
Tarım Dairesi’nin 22-28 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alarak Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri kapsamında Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçları açıklandı.
-Şeftaliler menşeine iade edildi
Buna göre, numune alınan 36 ithal ürünlerde 35’i temiz çıktı. Cahide Kılıç’a ait ithal şeftalide limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı, Ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
-26 yerli üründen 5'i sorunlu
Numune alınan 26 yerli üründen 21’i temiz bulunurken, analizlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılan 1, limit üstü bitki koruma ürünü kullanılan 4 ürün bulundu.
-Babutsa ve kapya biberde limit üstü kalıntı… Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü
Buna göre, Serdarlı sakinlerinden Ali Kahvecioğlu Atalay Çoban ve Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait babutsalarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, babutsaların hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Türkmenköy sakini Pembe Halil’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi. Karpaz köyü sakini Bünyamin Gülgür’e ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Analiz sonuçları şu şekilde:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz
2 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz
3 Orc Foods İthal Kayısı Temiz
4 Orc Foods İthal Şeftali Temiz
5 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
6 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
7 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
11 M. Hacı Ali Ltd İthal DDGS Temiz
12 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kayısı Temiz
14 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
18 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
19 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
20 Bekir Cura İthal Şeftali Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
26 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
27 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
28 Cahide Kılıç İthal Kayısı Temiz
29 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
30 Cahide Kılıç İthal Şeftali Limit Üstü
31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gaia Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
36 SVS Tic. Ltd. İthal Kalif. Biber Sarı Temiz
37 Cuma Kocabay M/sa Hıyar Temiz
38 Zübeyde Ercan M/sa Maydanoz Temiz
39 Meryem Kil M/sa Semizotu Temiz
40 Meryem Kil M/sa Pazı Temiz
41 Bovita Vinery Ltd. Ilgaz Beyaz Üzüm Temiz
42 Sermet Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz
43 Fevzi Tanpınar Alsancak Siyah Üzüm(Şaraplık) Temiz
44 İsmail Erge Kalkanlı Patlıcan Temiz
45 İsmail Erge Kalkanlı Böğrülce Temiz
46 İsmail Erge Yayla Domates Temiz
47 İsmail Erge G/yurt Hıyar Temiz
48 Aytekin Aykal Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
49 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
50 Afet Bayraktar Serdarlı Babutsa Temiz
51 Ali Kahvecioğlu Serdarlı Babutsa Limit Üstü
52 Turgay Çoban Serdarlı Babutsa Temiz
53 Atalay Çoban Serdarlı Babutsa Limit Üstü
54 Nurettin Güçkan Aslanköy Babutsa Limit Üstü
55 Sultan Yeşilleme İncirli Molehiya Temiz
56 Pembe Halil Türkmenköy Molehiya Limit Üstü
57 Bünyamin Gülgör Dipkarpaz Kapya Biber Limit Üstü
58 Arif Güneş Dipkarpaz Patlıcan Temiz
59 Arif Güneş Dipkarpaz Çarliston Biber Temiz
60 Arif Güneş Dipkarpaz Salatalık Temiz
61 Osman Oğuz Dipkarpaz Domates Temiz
62 Ramamzan Yeşer Dipkarpaz Bamya Temiz.”