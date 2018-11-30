1 kaçak göçmen tutuklu 16 kişi aranıyor

(Kamalı Haber) - Adaya kuzey sahillerinden yasal olmayan yolla 17 kişiyle birlikte giriş yapan zanlı Muhammed Abdelrauf Ehareeb’in tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı. Polis, diğer mültecilerle ilgili de arama başlattı. “KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yapmak” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Muhammed Abdelrauf Ehareeb, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 27 Kasım’da KKTC’ye kuzey sahillerinden ve şu ana kadar henüz tespit edilemeyen bir yerden 17 kişiyle birlikte giriş yaptığını söyledi. Karagil, zanlının 29 Kasım’da Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde tespit edildiğini kaydetti. Karagil, zanlının KKTC’ ye giriş yaptığı yerin henüz tespit edilemediğini ve aranan 16 kişi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste beş gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenlay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.