1 kilo ağırlığındaki altın set halen kayıp!

Gazimağusa’da komşusunun evine girip hırsızlık yapan A.R., mahkemeye çıkartılarak aleyhine soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şehadetinde; zanlının ev açma, kasti hasar ve ikametgahtan sirkat suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Löğmen Yücetürk, zanlının 17 ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da Tekan Bölgesi’ndeki Yeşim Apartmanı’nın 3 numaralı dairesine hasar yaptığı pencereden girip hırsızlık yaptığını anlattı.

Yücetürk, zanlının, konu ikametgahta çantada muhafaza edilen 1 kilo ağırlığında Sudi Arabistan yöresine ait takı setini, mor tırnak bakım setini, salondaki sehpa üzerinde bulunan kulaklığı ve altın renkli imitasyon kolyeyi sirkat ettiğini belirtti.

Sirkat edilen eşyaların bir kısmını zanlının evinde bulduğunu anlatan tanım polis, 1 kilo ağırlığındaki altın setin halen kayıp olduğunu ifade etti ve mahkemeden zanlı aleyhindeki soruşturmanı salimen tamamlayabilmek için süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkemenin Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, tanık polisin yemin altında verdiği şehadeti ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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23/11/2022 18:55