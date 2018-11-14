1 kilogram artık 1 kilogram olmayacak

Bir kilogramın nasıl belirlendiğini biliyor musunuz? Kilogramın resmi tanımlaması ilk olarak , 140 yıl öncesinde belirlendi. Fakat yıllar süren tartışmalar ve görüşmeler sonucunda , önümüzdeki Cuma günü Paris'te yapılacak bir toplantıyla Kilogram, Mol, Amper ve Kelvin daha stabil ve güvenilir tanımlara yerini bırakabilir.

Aslında bütünüyle fiziksel bir objeye dayana son standarttı. İlk uluslararası kg prototipi (IPK)1879'da yaratılmıştı, bugüne kadar da değişmediği düşünülüyordu. IPK olarak bilinen bu prototip, 140 yıldan bu yana mikroskopik ölçekte kirlendi, yani kilogramın modeli düzenli temizlik gerektiriyordu. Hatta bu prototipin kopyası dünyada 40'dan fazla enstitüye yollandı. İşte bu prototiplerin kütleleri zaman için farklı oranlarda değiştiğinden , kg tanımından bazı farklılıklar yaşanmaya başladı.

Bu hafta yapılacak Ağırlık ve Ölçüm Konferansı'nda bugüne kadar değişmeyen bazı ölçülerin değişmesi bekleniyor. Sadece kg değil SI biriminde 7 ölçüden 4'üne yeni bir ayar yapılması bekleniyor. SI'daki bu yeni tanımlamanın bilimsel açıdan bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Eğer oylama başarılı olursa kilogram Planck sabitine göre yeniden tanımlanacak. Bu da Kibble terazisiyle ölçülecek ki, bu da 1 kilogramı tartmak için elektromanyetik kuvvetleri kullanmayı düşünüyor. Bu sabit enerji miktarıyla ağırlık arasında denklik kuruyor.

Yıllar süren deneyler ve ölçümler sonucu bu değer kesin olarak belirlendi. Diğer birimler ise benzer stabil yeni tanımlara sahip olacaklar. Amper elektriksel başlangıcı-tek bir protonla taşınan yük olacak. Kelvin termodinamik sıcaklığı ölçüyor, Boltzman sabitiyle tanımlanıyor. Mol madde miktarıyla ölçülüyor ve Avogadro tanımlanacak ile tanımlanacak. Peki kilogramındaki bu değişiklik gerçekten ne ifade ediyor?

1 kg , yarın 2 kg olmayacak ama çok ufak değişiklikler olabilir ancak bu gerçekten büyük bir fark yaratmayacak. Fakat bilimsel, endüstriyel ve teknolojik sektörlerde çok daha iyi hesaplamalar imkan verebilir. Oylama devam ederse, yeniden tanımlamalar resmi olarak Dünya Metroloji Günü olan 20 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek şekilde ayarlandı.