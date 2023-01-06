Çile bülbülüm çile

Özel Haber

Ülkemizde içinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri çileden çıkarıyor. Dakikalarca trafikte mahsur kalan sürücüler, adeta isyan ediyor.

Ülkemizde her geçen gün artan motorlu araç sayısı, ulaşımı adeta felce uğratıyor.

Güzelyurt, Gazimağusa ve Girne istikametinden Gönyeli Çemberi’ne ulaşmak isteyen sürücüler, dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalıyor.

“Çözün artık şu sorunu”

Haber Kıbrıs muhabirinin deklanşörüne yansıyan fotoğraflarda Girne’den Lefkoşa’ya doğru gelip Gönyeli Çemberi'ne ulaşmak için uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlemleniyor.

“Dakikalardır Gönyeli Çemberi’ne ulaşamadık” diyerek sitem eden sürücüler, “Çözün artık şu sorunu. Ne zaman önlem alınacak” ifadelerine yer verdi.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2023 17:30