1 kişi ağır yaralandı 

Güzelyurt- Kalkanlı anayolu üzerinde Dilekler Benzin istasyonu önlerinde dün akşam 00.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kalkanlı istikametine doğru seyreden Bilal Rüştioğlu sürdüğü PE 748 plakalı kamyonet aracı ile dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Akçay’da sakin Kadir Öztürk’e aracının sağ ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoluna devam eden araç Dilekler Benzin istasyonu içerisinde olan hava pompasına çarparak benzin istasyonu içerisinde olan çiçeklik içerisinde durdu. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kadir Öztürk, kaldırıldığı Girne Suat Günsel Hastanesinde Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucunda PE 748 plakalı araç sürücüsü Bilal Rüştioğlu tutuklanmış olup tahkikat devam etmektedir.