1 kişi ağır yaralandı

Yedidalga'da etkili olan fırtına sonucu 1 kişi ağır yaralanadı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan bir vatandaş fırıtına nedeniyle yükselen dalgaların Heaven Surfhouse Kulübü'nün camlarını patlattığını anlattı. O esnada camların arkasına destek koymaya çalışan Uğur Sayılır, kırılan camların vücudunu kesmesi sonucu ağır yaralandı.

Derin kesikler oluştu

Şiddetli dalgaların kırdığı camlar, Uğur Sayılır'ın sağ elinde ve vücunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluşturdu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayılır'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

İzin alınamamıştı

Heaven Surfhouse Kulübü yetkilileri denizin kulübe zarar vereceğini belediyeye ve kaymakamlığa bildirmişti ve denize taştan set duvar örmek için izin talebinde bulunmuştu. Ancak izin alınamadığı için yükselen deniz bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

