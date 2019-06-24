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1 kişi Ercan’dan mini servet ile çıkmaya çalışırken yakalandı

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24/06/2019

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1 kişi Ercan’dan mini servet ile çıkmaya çalışırken yakalandı

Ercan Hava Limanı’nda dün saat 21.30 sıralarında, L.F. (E-38), tasarrufunda 10 bin euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 18 bin 400 ABD Doları ve bin 150 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre adı edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken polis olayla ilgili  soruşturma başlattı.

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TAGS: 1 kişi Ercan’dan mini servet ile çıkmaya çalışırken yakalandı, haber, kıbrıs,
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