1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ercan Havalimanı’nda dün 14.25 sıralarında İ.Y (E-54), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 10 bin 900 ABD Doları ve 5 bin 200 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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YASAK AVA GECE BASKINI…

50 numaralı Kalkanlı çöplük yolu bölgesinde dün gece 22.00 sıralarında O.K (E-23), M.A (E-22), G.K (E-24) ve M.Y’nin (E-20) araç içerisinden geceleyin kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.

POLİSE YALAN BEYAN VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne'de 8 Kasım 2019’da O.Y (E-35) başka bir şahıs adına kaşideli kendi adına ıstar olunan 10 bin TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirerek polise yalan beyanda bulundu.

Polis, O.Y’nin söz konusu çeki dün bozdurmak için bankaya verdiğini tespit etti.

O.Y tutuklandı.

ZEYTİNLİK’TE AMME FESATÇILIĞI YAPAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Girne de Zeytinlik Köyü Alemdağ Sokak’ta dün, B.U.A (E-23) ve B.C (K-22)’nin kullanımlarında bulunan araçla daha önceden yapmış oldukları trafik kazasını yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptıkları tespit edildi.

Polis bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

GAZİMAĞUSA’DA EV YANGINI

Gazimağusa’da dün 19.40 sıralarında 29 Ekim Yolu üzerinde bulunan Mustafa Telli’ye ait bahçe evinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu 1 buzdolabı, 1 gaz ocağı, 1 televizyon, 2 ilaç pompası, 2 adet 3’lü çekyat, 1 adet 2’li koltuk, 3 kapı kasası, 2 pencere kasası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve evin sıvaları düşerek zarar gördü.

KAYIP ŞAHIS

Karl Heinz Weiss (E-70) isimli şahsın Alsancak’ta kaldığı otel odasından ayrılıp halen geri dönmediği bildirildi.

Polis açıklamasında Weiss’ın arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

01/02/2020 12:48