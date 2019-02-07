HABER KIBRIS

1 kişi yaralandı!

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07/02/2019

1 kişi yaralandı!

Haber Kıbrıs-Özel

Paşaköy-Turunçlu anayolu üzerinde saat 14.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.50 sıralarında Turunçlu-Paşaköy yolu üzerinde 36 yaşındaki Cansev Batıray sürdüğü NV 549 plakalı araç ile Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına ardından duvara çarpıp takla attı.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Cansev Batıray kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. 

 

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