1 kişi yaralandı!

Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün saat 17.30 sıralarında, A.A.(E-40) ve M.A. (E-40) bir taraf olup, C.A.(E-32) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışama sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile bir kavga ettikleri sırada C.A. yüzüne almış olduğu darbeden dolayı burun kemiği ve sinüs ön duvar kemiği kırılarak vahim zarara uğradı.

Olayda yaralanan C.A. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.