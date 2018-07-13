1 kişiyi darp eden 3 zanlı serbest kaldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kendilerini cep telefonu ile aradığı gerekçesiyle Joseph Afegbai Shaibu’yu ciddi şekilde darp eden zanlı Idowu Lucky Idiaghe, Etinosa Kelvin Egheriamwwenrua ve Efosa Osayamen Imadonmwiniy dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Ciddi darp” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikata etki etme olasılıkları yok…

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Idowu Lucky Idiaghe, Etinosa Kelvin Egheriamwwenrua ve Efosa Osayamen Imadonmwiniy’in 8 Temmuz tarihinde kendilerini telefonla aradığı gerekçesiyle Joseph Afegbai Shaibu’yu “Sharmrock Pub” isimli iş yeri içerisinde ve önünde ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Müştekinin mesele ile ilgili olarak ek ifade verdiğini ve şikayetini geri çektiğini belirten Ersan, müştekinin ek ifadesinde zanlıların Nijerya’da bulunan ailelerinin kendi ailesine ulaşarak şikayeti geri çekmesi konusunda konuştuklarını ve zanlıların ileride kendisine bir şey yapabileceklerini beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirten Ersan, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her 3 zanlının da kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.