1 Mayıs İşçi Bayramı Yürüyüşü ve Ortak Mitingi Gerçekleşti…

Bazı sendika, dernek ve partiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen 1 Mayıs mitingine katılarak, Sarayönü’nden işçi sınıfına “dayanışma mesajı” gönderdi.

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1 Mayıs kutlaması, bu yıl 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından salgın kuralları çerçevesinde düzenlendi.

Bu yılki 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde bazı sendika, dernekler ve siyasi partiler, saat 11.00’da pandemi koşulları çerçevesinde Kuğulu Park’ta toplandı. Kortejlerin oluşmasının ardından Sarayönü’ndeki ortak miting alanına yüründü.

Yürüyüş sırasında “1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız”, “ Sendikasız Çalışma Yasaklansın” yazılı pankartlar taşındı, “Birlik Mücadele Dayanışma”, ve “Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” sloganları atıldı.

Sarayönü’ndeki miting alanında toplanılmasının ardından ilk olarak Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam bir konuşma yaptı. Aşam’ın konuşmasının ardından Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN’in ortak açıklaması okundu.

AŞAM: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZ, SEFALET ÜCRETİ İLE ÇALIŞTIRILIYOR”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, konuşmasında, mitinge katılanlara “değerli yoldaşlar” diye seslenerek, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın işçi sınıfının “tek bir yumruk, tek bir ses halinde birleştiği bir dayanışma günü” olduğunu söyledi.

Miting alanında yaptığı konuşmada, “tıpkı geçen yıl olduğu gibi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan zorlu pandemi koşullarında ve hala bölünmüş ortak vatanımızın iki yarısında, işçi sınıfının en önemli günü olan 1 Mayıs’ı karşılıyoruz” diyen Aşam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün 1925 yılında Fukasa madeninde çalışırken ölen ve aynı mezara gömülen Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum maden işçilerinin anılarını yaşatmak için bir aradayız. Bugün 1948 yılında CMC Madeninde iki bin Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk işçinin canları pahasına, 4 ay 4 gün süren şanlı direnişi selamlamak için bir aradayız. Bugün 1958 yılında Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum emekçileri ortak 1 Mayıs’ı kutladıktan sonra, faşist katiller tarafından katledilen, tehdit edilen, baskıya uğrayan işçi önderlerini bir kez daha anmak için bir aradayız..”

Aşam, ülkedeki yasalara göre, 1 Mayıs resmi tatil olmasına rağmen, sendikasız çalıştırılan özel sektör emekçilerinin birçoğunun bugün aralarında olamadığını da ifade ederek ülkede yaşanan iş kazalarına da dikkat çekti:

“İş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçi sayısı her geçen gün artarken, taşeron denilen kölelik sistemi devlet eliyle yürütülüyor. Özel sektörde sendikalaşmanın önünde engeller hala duruyor. Özel sektör çalışanları güvencesiz, sefalet ücreti ile çalıştırılıyor. Bütün bu adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürüye karşı hep birlikte karşı çıkmalıyız. ‘Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’”

Aşam, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de ekonomik “krizin faturasının yine işçiye emekçiye çıkarıldığını” ifade ederek, “Bir yılı aşkın pandemi sürecinde, sermayedarlar karlarına kar katarken, emekçiler açlık sınırının da altında var olma mücadelesi veriyor” dedi.

Elektrik, telefon, limanlar ve diğer kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinin istenmekte olduğunu savunan Aşam, “sendikalar olarak bu özelleştirme politikalarına karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi.

“Çözümsüzlük işçi sınıfı ve halkımız için geleceksizlik, belirsizlik ve istikrarsızlık demektir” diyen Aşam, “Birleşmiş Milletler kararları temelinde, iki bölgeli iki toplumlu birleşik federal Kıbrıs”a destek bildirdi. Aşam, “yaşasın ortak vatan mücadelemiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

ORTAK AÇIKLAMA

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN tarafından yapılan ortak açıklamada, “yurdumuzun iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesi ve barışın hâkim olması için… emekçilerin kazanımlarını savunmak ve genişletmek için ortak mücadeleye devam edeceğiz” mesajı gönderildi.

Açılamada, salgın nedeniyle alınan kısıtlamaların “emekçilerin büyük bayramını hep birlikte kutlamasına” imkan tanımadığı belirtilen açıklamada, “Kıbrıs’ın emekçileri olarak emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı kutluyoruz, Kıbrıs işçi hareketinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncülerini saygıyla anıyoruz” denildi.

Sendikaların, ülkenin yeniden birleşmesi ve emekçilerin haklarının savunulması için “ortak mücadeleye devam edecekleri” mesajının gönderildiği açıklamada şöyle denildi:

“Taksimle de, mevcut statüko ile de uzlaşmayı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulayarak, Kıbrıs sorununun adil ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulabilmesi için; hamiler ve vasiler olmaksızın, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası kimliği olacak, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için, yurdumuzun iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesi ve barışın hâkim olması için, Bugünkü krizin etki ve sonuçlarının bedelinin emekçilerin sırtına yüklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyerek, Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum öncü sendikacıların bize bıraktıkları emekçi kazanımlarını ve sosyal kazanımları savunmak ve genişletmek için ortak mücadeleye devam edeceğimiz mesajını gönderiyoruz.”

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01/05/2021 14:51