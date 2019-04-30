1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim sahasında ortak etkinlik

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın KKTC'de de kutlanıyor. Sendika ve örgütlerin çağrısıyla düzenlenecek miting için yarın saat 18.00’de Kuğulu Park’ta toplanarak ara bölgeye yürünecek, Taksim sahasında ortak etkinlik yapılacak. Marketler ve akaryakıt istasyonları yarın kapalı olacak.

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN ortak açıklama ile yarınki 1 Mayıs eylemine çağrı yaptı.

Açıklamada Kıbrıs’ta çözüm ve federasyon idealine bağlılık vurgulandı ve müzakerelerin yeniden başlama çağrısı yapıldı.

Sosyal eşitsizliklerin, çevrenin yıkımı ve savaşlarla şekillenen bir dönemden geçildiği vurgusu yapılan açıklamada yükselen ırkçılık ve faşizm tehlikesine de dikkat çekildi.

Neoliberal politikaların ırkçılığa da neden olduğu ifade edilen açıklamada işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının önemine değinildi.