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1 Mayıs’ta Benzinciler de Kapalı Olacak

 Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Çarşamba tam gün benzin istasyonlarının kapalı olması yönünde karar aldı.

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29/04/2019

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1 Mayıs’ta Benzinciler de Kapalı Olacak

 Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Çarşamba tam gün benzin istasyonlarının kapalı olması yönünde karar aldı.
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, birlik yönetim kurulunun aldığı bu yöndeki kararı duyurarak, halkı, mağdur olmaması için bugün ve yarın akaryakıt ikmallerini yapması çağrısında bulundu.

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TAGS:  Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı, haber, kıbrıs
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