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1 milyar dolarlık kokain ele geçirildi

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19/06/2019

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1 milyar dolarlık kokain ele geçirildi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar dolar olduğu belirtilen 16,5 ton kokain ele geçirildi.

Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığından yapılan  açıklamada federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na  yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele  geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen kokainin piyasa değerin 1 milyar doları  geçtiği ifade edilirken bunun eyalet tarihinde ele geçirilmiş en yüksek miktar  uyuşturucu olduğuna dikkat çekildi.

Amerikan medyasında Mediterranean Shipping Company firmasına ait  "Gayane" adlı geminin ABD'ye gelmeden önce en son Bahamalar'da demirlediğine  işaret edilirken geminin Bahama adalarından önce Şile ve Panama'ya da uğradığı  kaydedildi.

Liberya bandıralı geminin, kokaini Bahamalar'dan mı yoksa buradan  ayrıldıktan sonra başka bir noktadan mı aldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Geminin Philedelphia'dan sonra Hollanda ve Fransa'ya devam etmeyi  planladığı belirtildi.

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TAGS: 1 milyar dolarlık kokain ele geçirildi, haber, kıbrıs
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