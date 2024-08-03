1 Milyon 650 Bin TL'yi Zimmetine Geçirdi

Girne’de meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan Kerem Çağlayan teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis çavuşu Hüseyin Özerenler mahkemede olguları aktardı. Özerenler, 02.05.2024 tarihinde, Girne'de, direktörlüğünü M.Y.’nin yapmakta olduğu bir turizm acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının ilk etapta tatil yapmak amacı ile Girne’de bir otele giden A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyip çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2023 - 2024 tarihleri arasında zimmetine birçok rezervasyonun parası olan bir milyon 650 bin TL parayı çaldığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının yargılanıncaya değin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)