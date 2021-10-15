1 milyon Dolar'lık 'Jordan'lar

Michael Jordan kariyeri kadar, adını taşıyan ayakkabılarla da piyasalara damga vuruyor. Efsanenin ilk sezonunda kullandığı ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

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15/10/2021

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1 milyon Dolar'lık 'Jordan'lar

Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.

1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1,5 milyon Dolar'a alıcı bulması bekleniyor.

En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin Dolar'a satılmıştı..

15/10/2021 10:38
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TAGS: Michael Jordan, NBA, nike, basketbol
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