1 milyon Dolar'lık 'Jordan'lar
Michael Jordan kariyeri kadar, adını taşıyan ayakkabılarla da piyasalara damga vuruyor. Efsanenin ilk sezonunda kullandığı ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
15/10/2021
Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.
1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1,5 milyon Dolar'a alıcı bulması bekleniyor.
En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin Dolar'a satılmıştı..