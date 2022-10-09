1 milyon kullanıcının Facebook şifreleri çalınmış olabilir

Facebook’un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı.

Şirket, risk yaratabilecek 400’den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu duyururken, oyunlar, fotoğraf editleme uygulamaları ve benzeri uygulamaların kullanıcıların verilerini çalabildiği de belirtildi.

Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik” denildi. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.

Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.

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09/10/2022 17:51