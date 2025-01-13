“1 Milyon Mehmet” toprağa verildi

Mersin'de dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden '1 Milyon Mehmet' lakaplı tanınan fenomen Mehmet Bucak, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla, özellikle Mersinliler olmak üzere binlerce kişinin sevgisini kazanan ve "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan Mehmet Bucak için dün öğle namazının ardından Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Mersin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Sevenleri ve yakınları, Bucak'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

"1 MİLYON MEHMET" MEHMET BUCAK KİMDİR?

Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından ’1 Milyon Mehmet’ olarak tanınan 3 çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videoları ile fenomen oldu. Yıllarca sokak sokak, cadde cadde dolaşıp "1 milyonun var mı?" diyerek dilencilik yapan Bucak, verenden aldı vermeyene gülümsedi. Kimi onunla dalga geçti kimi ise para vermek için şarkı söyletti. Yıllarca bu şekilde devam eden ’1 Milyon Mehmet’in hayatı, 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra değişti.

Önceleri dükkanına geldiğinde gönlünce para yardımında bulunan Yağmur, onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olarak himayesine aldı ve '1 Milyon Mehmet’ adıyla YouTube hesabı açtı. Açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüleri büyük beğeni toplayan Bucak, binlerce takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Mehmet Bucak dün kalp krizi sonucu hayatı kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı