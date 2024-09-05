1 Milyon TL'lik kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı, 2 saat sonra yakalandı

Lefkoşa’da 1 milyon TL'lik kazaya sebep olan Filistin uyruklu Mohammad Almegharı tutuklandı.

“Dikkatsiz ve tehlikeli sürüş” suçlarından tutuklanan Filistin uyruklu Mohammad Almegharı, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Topçuoğlu'nun mahkemede aktardığı olgulara göre, 05 Eylül 2024 tarihinde saat 01:20'de, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde ZSZ 731 plakalı araçla tehlikeli bir şekilde seyreden Almegharı, dikkatsizce önündeki aracı geçmeye çalışırken kazaya neden oldu.

Kaza sırasında zanlının aracı, önce Mekki Bulduk’un kullandığı LH 960 plakalı araca, ardından Samiye Fadıloğluları’nın yönetimindeki RV 729 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden RV 729 plakalı araç, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada RV 729 plakalı araç sürücüsü ve yolcuları Mustafa ve Merin Fadıloğluları yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlike bulunmadığı belirtildi.

Polis memuru, kaza sonucu toplamda tahmini olarak bir milyon TL tahmini hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kazadan sonra olay yerinden ayrılan Almegharı, iki saat sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Mahkemede Almegharı’nın üniversite öğrencisi olduğu belirtildi ve soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi. Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, müvekkilinin ailesinin Gazze’de yaşadığını ve kefil bulamayacağını söyleyerek uygun teminat talebinde bulundu.

Yargıç Nuray Necdet, Almegharı'nın 50 bin TL nakit teminatla tutuksuz yargılanmasına ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermesi koşuluyla yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

(Kamalı Haber)