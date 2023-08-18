1 Milyon TL'lik büyük ikramiye devretti

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18/08/2023

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1 Milyon TL'lik büyük ikramiye devretti

18 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Milyon TL’lik ikramiye, 69013 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Ağustos tarihinde yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşeceği, büyük ikramiyenin 1Buçuk Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

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18/08/2023 22:23
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TAGS: 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye devretti
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