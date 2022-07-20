1 milyonluk bilet numarası ‘17463’

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20/07/2022

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1 milyonluk bilet numarası ‘17463’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği  20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye “17463” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgür tarafından satılan "17463" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş ‘ÇIKANA KADAR’

Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinin çıkana kadar yapılacağı, ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 40 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

20/07/2022 21:01
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TAGS: 1 milyonluk bilet numarası ‘17463’
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