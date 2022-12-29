1 saat içinde dört farklı mağazada hırsızlık

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Niewon Garbie ve Issac Bkai mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, huzurda bulunan zanlı Niewon Garbie, zanlı Issac Bkaı’nin sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.12.2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir konfeksiyon mağazasında Niewon Garbıe (E-22) ve Issac Bkaı’nin (E-20) mağaza içerisinden toplam değerleri 649 TL değerinde olan siyah renk erkek tshirtini sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.15 raddelerinde yine Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde başka bir konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2 bin 550 TL değerinde olan toplam 4 adet erkek tshirt ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi. Polis, aynı gün saat 18.30 raddelerinde yine Lefkoşa'da bir konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2 bin 187 TL değerinde olan 3 adet erkek tshirtü sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da bir telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değerleri 1 bin 100 TL değerinde olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi. Polis, bahse konu emarelerin emare alındığını ve zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek, mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlılarındavasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit taminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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29/12/2022 13:56