1 sürücü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi

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27/01/2024

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1 sürücü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi

 

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam bin 994 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, 232 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 20 sürücü alkollü araç kullanmak, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 38 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17 sürücü emniyet kemeri takmamak, 3 sürücü sigortasız araç kullanmak, 21 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 69 sürücü diğer trafik suçları olmak üzere toplamda 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 39 araç trafikten men edildi.

27/01/2024 13:47
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TAGS: haber, kıbrıs
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