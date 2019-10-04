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Bir üründe limit üstü kalıntı bulundu

Akdeniz’de kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü, biberler imha edildi

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04/10/2019

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Bir üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi’nin, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucu, Akdeniz köyünde İbrahim Kırmızıgil'e ait “kapyabiber” 2. defa limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasından dolayı üreticinin kendi isteği üzerine imha edildi.

Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 76 numuneden 75 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numune, firmanın isteği üzerine imha edildi.                                                       

Öte yandan, yerli ürünlerden 23 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, 1 numune imha edildi.

 

 

04/10/2019 16:16
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TAGS: Bir üründe limit üstü kalıntı bulundui, haber, kıbrıs,
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