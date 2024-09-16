1 yaşındaki çocuğun kafatası çatladı

Lefkoşa’da dün Meltem Sokak'ta Seyhan Öztürk (K-36), yönetimindeki LU 178 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada bir apartmanın araç park yerine girdikten sonra aracını park etmeye çalıştığı esnada dikkatsizliği sonucu aracının ön kısmı ile apartmanın çevre duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ali Öztürk (E-69), Ali Mehmet Öztürk (Ç-8), Ahmet Öztürk (Ç-1) ve Mahinur Öztürk (K-74) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından Ahmet Öztürk “kafatasında çatlak” teşhisi ile Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı. Diğer yaralılar ise taburcu oldu.