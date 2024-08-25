1. Alagadi Akuatlon Yarışı büyük bir heyecanla gerçekleştirildi!

ads ads ads ads
25/08/2024

ads
1. Alagadi Akuatlon Yarışı büyük bir heyecanla gerçekleştirildi!

 

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Alagadi Akuatlon (Koşu-Yüzme-Koşu) Yarışı, bugün büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Etkinliğin açılışını Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptı. Yarış, sabah saat 07.00’de Kırok'un verdiği start ile başladı ve 09.00'da tamamlandı.

Alagadi Halk Plajı'ndan başlayan yarışta, katılımcılar 2,5 km koşu, 1 km yüzme ve tekrar 2,5 km koşu etaplarını başarıyla tamamladı. Bu etkinlik, Alagadi'de ilk kez düzenlendi.

25/08/2024 21:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: 1. Alagadi Akuatlon Yarışı büyük bir heyecanla gerçekleştirildi!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.