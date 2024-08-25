1. Alagadi Akuatlon Yarışı büyük bir heyecanla gerçekleştirildi!

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Alagadi Akuatlon (Koşu-Yüzme-Koşu) Yarışı, bugün büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Etkinliğin açılışını Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptı. Yarış, sabah saat 07.00’de Kırok'un verdiği start ile başladı ve 09.00'da tamamlandı.

Alagadi Halk Plajı'ndan başlayan yarışta, katılımcılar 2,5 km koşu, 1 km yüzme ve tekrar 2,5 km koşu etaplarını başarıyla tamamladı. Bu etkinlik, Alagadi'de ilk kez düzenlendi.