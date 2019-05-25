1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri Sahiplerini Buldu

1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri önceki akşam düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu.

İnternet ortamında yapılan ve birbirinden farklı kategorilerde marka ve kişilerin ödüllendirildiği gecede yılın siyasetçisi ödülü Başbakan Ersin Tatar’a verilirken, KKTC Yılın Özel okul markası ödülüne Kıbrıs Doğa Okulları layık görüldü. Ödülü Doğa Okulları adına KKTC Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü aldı. Yılın moda tasarımcısı ödülü ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kızı Zerrin Akıncı’ya verildi. (MHA)