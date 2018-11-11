1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı törenlerle anılıyor

Dünya liderleri, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümünü Paris'te düzenlenen törenlerle anıyor.

Paris'teki Zafer Takı'nın altında düzenlenen törene katılan liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin de bulunuyor.

Törende yer alan 70 dolayında lider arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer davetliler, yağmur altında siyah şemsiyelerle taka doğru yürürken, şehir genelinde kilise çanları çaldı.

Dünya genelinde de törenler düzenleniyor.

1914-1918 yılları arasındaki 1. Dünya Savaşı'nda 9,7 milyon asker ve 10 milyon sivil hayatını kaybetmişti.

Macron yaptığı konuşmada, tören için toplanan dünya liderlerine "barış için savaşma" çağrısında bulundu.

Macron "Birbirimizin korkularına oynamak erine, umutlarımızı inşa edelim" dedi ve vatanseverliği "milliyetçiliğin tam tersi" diye tanımladı.

Paris'teki törenler

Paris'teki anma törenine 70 dolayında dünya lideri katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'teki Zafer Takı'nın altında bulunan İsimsiz Asker Mozolesi'ndeki töreni yönetti.

Daha önce de orijinal ateşkes borazanı çalındı.

Liderlerin toplanmasından önce göğsünde "sahte arabulucu" yazılı bir kadın protestocu Trump'un konvoyuna birkaç metre yaklaşmasının ardından gözaltına alındı.

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Image captionParis'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öğleden sonra da Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel aralarında Rusya lideri Vladimir Ptun'in ve Cumhurbaşkanı Edoğan'ın da bulunduğu dünya liderleriyle bir barış konferansına Paris Barış Forumu'na katılacak.

Macron ve Merkel dün Fransa'nın kuzeyindeki Compiegne kasabasını ziyaret etmişti. Liderler 1918'deki ateşkes anlaşmasının yapıldığı tren vagonunun aynısında anı defteri imzaladı.

Ancak Trump, kötü hava nedeniyle savaşta ölenlerin yattığı mezarlığa yapması planlanan ziyareti iptal etmesi nedeniyle tartışma yarattı.

50'den fazla eylemci örgütü bugün Trump'ın ziyaretini protesto etmeyi planlıyor.

Diğer törenler

Avustralya'nın Canberra kentindeki Ulusal Savaş Anıtı'nda tören düzenlenirken, Adeladide'de bir uçak binlerce kağıttan yapılmış kızıl gelincik attı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da tören yapılırken, Hindistan'da dünyanın öte yanında ölen 74 bin asker için törenler düzenlendi.

Bu arada İngiltere'de de bir dizi tören yapılıyor.