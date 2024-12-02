1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planı yarın Cumhurbaşkanlığı’nda tanıtılacak
YAYIN TARİHİ:
02/12/2024
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planı Cumhurbaşkanlığı’nda tanıtılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planının tanıtımı, 3 Aralık Salı Günü saat 11:00’da Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.
YAYIN TARİHİ: