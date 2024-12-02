1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planı yarın Cumhurbaşkanlığı’nda tanıtılacak

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/12/2024

ads
1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planı yarın Cumhurbaşkanlığı’nda tanıtılacak

 Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planı Cumhurbaşkanlığı’nda tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın eylem planının tanıtımı, 3 Aralık Salı Günü saat 11:00’da Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.