1. Geleneksel Kuruluş Kupası Başladı

KKTC. Atıcılık ve KKTC. Avcılık Federasyonlarının ortak çalışması çerçevesinde 1.Geleneksel Kuruluş Kupası, Atatürk Atıcılık Kompleksinde Sporting müsabakası ile başladı.

Kuruluş kutlamaları yılsonuna kadar çeşitli faaliyetlerle devam edecek. Kupa atışları plak hedef Sporting disiplininde düzenlenirken müsabakada Atıcı ve Avcı klasmanlarında 6 kategoride toplam 20 plak hedefe atışlar yapılarak bireysel ve takım dereceleri belirlendi.

Müsabakanın tüm klasmanları ve kategorilerinde yarışan avcı ve atıcılar arasında 17 vuruş puanı ile Halil TURAY isimli genç atıcı Vuruş Kralı oldu.

Kupa müsabaka atışları, FITASC’ın (Uluslararası Av Usulü Plak Atışları Federasyonu) teknik kuralları ve Federasyonların müsabaka düzeninde gerçekleşti.

1.GELENEKSEL KURULUŞ KUPASI

SPORTING SONUÇLAR

25 Eylül 2021

AVCI KLASMANI

BÜYÜK AVCI

1-Raşit Hilmi ÖZGÜNEY (Lefke A. A. Birliği) 13 Puan

2-Reşat YOLAÇ (Lefke A. A. Birliği) 12 Puan

3-Şükrü ERASLAN (Gaziveren A. A. Birliği) 12 Puan

GENÇ AVCI

1-Mustafa VURUCU (Göçmenköy A. A. Birliği) 10 Puan

2-Ali BİÇERCİOĞLU (Dilekkaya A. A. Birliği) 7 Puan

3-Yılmaz VAİZ (Vadili A. A. Birliği) 7 Puan

YILDIZ AVCI

1-Necdet ABBASOĞLU (Avdaş A. A. Birliği) 10 Puan

2-Erkan YOLAÇ (Lefke A. A. Birliği) 7 Puan

VETERAN AVCI

1-İsmail GÜRSU (Serdarlı A.A. Birliği) 9 Puan

AVCI TAKIM

1-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 34 PUAN

Hüseyin SİNAL / Tahir SİNAL / Volkan VAİZ

2-GAZİVEREN AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 31 PUAN

Halil GÜNDÜZLER / Hasan ÇEKİRGE / Şükrü ERASLAN

3-ESENTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 30 PUAN

Redif ŞENÇAĞ / Başak TÜMKAN / Raşit Hilmi ÖZGÜNEY

ATICI KLASMANI

BÜYÜK ATICI

1-Tahir AKTAŞ (Cihangir A. A. Birliği) 16 Puan

2-İzzet HAKKIOĞLU (Lefke A. A. Birliği) 15 Puan

3-Ramadan ÖZTÖREL (İskele A. A. Birliği) 14 Puan

GENÇ ATICI

1-Halil TURAY (Doğancı A. A. Birliği) 17 Puan VURUŞ KRALI

2-Ahmet TATLISES (Vadili A. A. Birliği) 12 Puan

VETERAN ATICI

1-Mustafa MARGİLİLİ (Lefke A.A. Birliği) 4 Puan

ATICI TAKIM

1-İSKELE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 38 PUAN

Ramadan ÖZTÖREL / Birtan KETENOĞLU / Mehmet KIZILTAN

2-VADİLİ AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 33 PUAN

Ahmet TATLISES / Hasan SUNİSİ / Kemal KIZIL

3-CİHANGİR AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 31 PUAN

Necati ÖZCİHANGİRLİ / Tahir AKTAŞ / Hasan TOPUZ

GENEL KLASMAN VE TÜM KATEGORİLER

VURUŞ KRALI

Halil TURAY (Doğancı A. A. Birliği) 17 Puan

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27/09/2021 10:53