1. Geleneksel Kuruluş Kupası Başladı
27/09/2021
KKTC. Atıcılık ve KKTC. Avcılık Federasyonlarının ortak çalışması çerçevesinde 1.Geleneksel Kuruluş Kupası, Atatürk Atıcılık Kompleksinde Sporting müsabakası ile başladı.
Kuruluş kutlamaları yılsonuna kadar çeşitli faaliyetlerle devam edecek. Kupa atışları plak hedef Sporting disiplininde düzenlenirken müsabakada Atıcı ve Avcı klasmanlarında 6 kategoride toplam 20 plak hedefe atışlar yapılarak bireysel ve takım dereceleri belirlendi.
Müsabakanın tüm klasmanları ve kategorilerinde yarışan avcı ve atıcılar arasında 17 vuruş puanı ile Halil TURAY isimli genç atıcı Vuruş Kralı oldu.
Kupa müsabaka atışları, FITASC’ın (Uluslararası Av Usulü Plak Atışları Federasyonu) teknik kuralları ve Federasyonların müsabaka düzeninde gerçekleşti.
1.GELENEKSEL KURULUŞ KUPASI
SPORTING SONUÇLAR
25 Eylül 2021
AVCI KLASMANI
BÜYÜK AVCI
1-Raşit Hilmi ÖZGÜNEY (Lefke A. A. Birliği) 13 Puan
2-Reşat YOLAÇ (Lefke A. A. Birliği) 12 Puan
3-Şükrü ERASLAN (Gaziveren A. A. Birliği) 12 Puan
GENÇ AVCI
1-Mustafa VURUCU (Göçmenköy A. A. Birliği) 10 Puan
2-Ali BİÇERCİOĞLU (Dilekkaya A. A. Birliği) 7 Puan
3-Yılmaz VAİZ (Vadili A. A. Birliği) 7 Puan
YILDIZ AVCI
1-Necdet ABBASOĞLU (Avdaş A. A. Birliği) 10 Puan
2-Erkan YOLAÇ (Lefke A. A. Birliği) 7 Puan
VETERAN AVCI
1-İsmail GÜRSU (Serdarlı A.A. Birliği) 9 Puan
AVCI TAKIM
1-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 34 PUAN
Hüseyin SİNAL / Tahir SİNAL / Volkan VAİZ
2-GAZİVEREN AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 31 PUAN
Halil GÜNDÜZLER / Hasan ÇEKİRGE / Şükrü ERASLAN
3-ESENTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ – 30 PUAN
Redif ŞENÇAĞ / Başak TÜMKAN / Raşit Hilmi ÖZGÜNEY
ATICI KLASMANI
BÜYÜK ATICI
1-Tahir AKTAŞ (Cihangir A. A. Birliği) 16 Puan
2-İzzet HAKKIOĞLU (Lefke A. A. Birliği) 15 Puan
3-Ramadan ÖZTÖREL (İskele A. A. Birliği) 14 Puan
GENÇ ATICI
1-Halil TURAY (Doğancı A. A. Birliği) 17 Puan VURUŞ KRALI
2-Ahmet TATLISES (Vadili A. A. Birliği) 12 Puan
VETERAN ATICI
1-Mustafa MARGİLİLİ (Lefke A.A. Birliği) 4 Puan
ATICI TAKIM
1-İSKELE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 38 PUAN
Ramadan ÖZTÖREL / Birtan KETENOĞLU / Mehmet KIZILTAN
2-VADİLİ AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 33 PUAN
Ahmet TATLISES / Hasan SUNİSİ / Kemal KIZIL
3-CİHANGİR AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 31 PUAN
Necati ÖZCİHANGİRLİ / Tahir AKTAŞ / Hasan TOPUZ
GENEL KLASMAN VE TÜM KATEGORİLER
VURUŞ KRALI
Halil TURAY (Doğancı A. A. Birliği) 17 Puan