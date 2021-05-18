1. Gençlik Konseri düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın “1. Gençlik Konseri” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konser yarın akşam saat 20.00’de, Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilecek ve tüm televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Opera Sanatçısı, Soprano Laden İnce’nin proje tasarımını gerçekleştirdiği konser, opera alanında çeşitli konservatuvarlarda eğitim alan veya yeni mezun olan son kuşak opera sanatçısı adaylarını halka tanıtmayı amaçlıyor.

Konserde, konser piyanisti ve Uzman Öğretim Görevlisi Atakan Sarı ve sanatçı adaylarından Ayten Sönmezoğlu, Havva Özdemirağ, Muazzez Çekici ve Nurseli Tilki yer alacak.

Konser, pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.

Bu habere tepkiniz:



18/05/2021 13:20