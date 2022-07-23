'1. Güzelyurt Sanat Buluşması' kapsamında yapılan eserlerin yer aldığı sergi açıldı

Güzelyurt Belediyesi ve Dr. Arif Albayrak’ın birlikte organize ettiği 1. Güzelyurt Sanat Buluşması” etkinliği kapsamında sanatçıların yaptığı eserlerin yer aldığı sergi bugün izlenime açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış Güzelyurt Sergi Salonu’nda saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Sergi 25-30 Temmuz tarihlerinde 09.00-13.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide Çise Özılgaz, Dr. Dolgun Dalgıçoğlu, Emrah Ruh, Gül Öztürkmen Demir, Hamiyet Köseoğlu, Hülya Sezgin, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Köseoğlu, Nihat Metti, Nuray Üncü, Rahime Baş Akalın, Prof. Tolga Akalın, Hascen Esenyel, Nesrin Atılgan Anı, Mustafa Cihangir, Dr. Arif Albayrak’ın eserleri yer alıyor.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, hem yerli hem de Türkiye’den gelen sanatçıların bir arada olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu organizasyonu üstlenen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Arif Albayrak’a teşekkür etti.

Güzelyurt’un su kaynakları ve narenciyesi ile çok önemli müstesna bir bölge olduğunu vurgulayan Tatar, Güzelyurt’un hak ettiği değeri iyi bir beledi hizmetle alabileceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin savaş nedeniyle gıda sunulmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde çok önemli bir adım olduğunun da altını çizdi.

- Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, Dr. Arif Albayrak ile bu organizasyonu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, 1.Güzelyurt Sanat Buluşması etkinliğini geleneksel hale getirerek uluslararası bir boyuta taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

Sanatın ve sanatçının desteklenmesi gerektiğine olan inancını belirten Özçınar, kentteki sanat alanındaki etkinliklerin daha sık düzenlenmesi hedefinde olduklarına dikkat çekti.

- Albayrak

Dr. Arif Albayrak ise konuşmasında, Güzelyurt Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleşen 1. Güzelyurt Sanat Buluşması etkinliği kapsamında bir hafta boyunca sanatçıların yaptığı eserlerin sergilendiğini belirterek, bu eserlerin Güzelyurt’ta değer bulacağına inanç belirtti. İmkanlar doğrultusunda etkinliği sürdürülebilir olmasını arzu ettiğini söyleyen Albayrak, Güzelyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açılışta, 1. Güzelyurt Sanat Buluşması'na katılan sanatçılara plaket ve katılım belgesi de takdim edildi.

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23/07/2022 13:26