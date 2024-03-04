1. İzcan Nurluöz Futbol Turnuvası tamamlandı

Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi evsahipliğinde düzenlenen 1’nci İzcan Nurluöz Anı Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti.

Üç kategoride yapılan turnuva sonunda ödül töreni yapıldı. Adıyaman depreminde hayatını kaybeden İzcan Nurluöz adına düzenlenen turnuva geleneksel hale getirilecek.

Yaş kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

2013 Gurubu

1 MTG Akademi Şampiyon

2 Cihangir

3 Çetinkaya

4 İskele Trabzon

2014 Gurubu

1 Mtg Akademi Şampiyon

2 Çetinkaya

3 Mtg Akademi B

4 İskele Trabzon

2015-16 Gurubu

1 Çetinkaya Şampiyon

2 Mtg Akademi

3 İskele Trabzon

4 Yeni Boğaziçi

Tüm Çocuklara Katılım Plaketleri

Annesi Feriha Yigittürk,

Babası İhsan Nurluöz,

Dedesi İzcan Nurluöz,

Sponsorumuz Her - Tür Ltd Elektronik & Mobilya Direktörü Songül Akyalçın ve Devran Akyalçın

Sponsor Mustafa Kayar ,

Mtg Akademi Yöneticisi Hakan Şeren ,

Mtg Akademi Koordinatörü Sercan Çavuşoğlu ,

Cihangir Koordinatörü Ahmet Topuz ,

Çetinkaya Koordinatörü Salih ışık,

ve İskele Trabzon Koordinatörü Zafer Kuş tarafından takdim edildi.