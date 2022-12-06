‘1. Kadın ve Siyaset Çalıştayı’ Girne’de yapıldı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin(GİKAD) , Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği “1.Kadın ve Siyaset Çalıştayı” Girne Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti

Etkinliğin açılışında konuşan, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu,5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kadını’na seçme ve seçilme hakkını kazandırmasının 88’inci yıldönümünde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi işbirliğinde böyle bir çalıştay düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

GİKAD’ın kadının ekonomi, bilim, sanat, sosyal sorumluluk, spor ve siyaset gibi birçok alanda yön verici olması yolunda somut adımlar atan, kadını, aileyi ve toplumu güçlendirmek için çalışan bir dernek olduğunu ifade eden Kavuklu, Kadının siyasetteki varlığının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kadının siyasette yeterince yer almamasının kadın sorunu olmanın ötesinde, bir demokrasi sorunu olduğunu belirten Kavuklu, bir ülkede karar alma süreçlerinde nüfusun yarısının temsil edilemediği bir ortamda alınan kararların demokratik ve adil olamayacağını yönetimde de başarı sağlanamayacağını ifade etti.

Dünya Ekonomi Forumu 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’ndaki verilere göre, cinsiyet eşitsizliği açısından küresel ölçekteki en önemli gerileme kadınların siyasal yaşama katılımı alanında olduğunu anımsatan Kavuklu, Dünyadaki parlamenterlerin sadece yüzde 26’sının kadın olduğuna işaret etti.

Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, kadınların, birçok demokratik ülkeden çok daha önce seçme seçilme hakkına sahip olduğunu kaydeden Kavuklu, buna rağmen, şu anda TBMM’de kadın temsiliyetinin yüzde 17 olduğunu belirtti.

Uzun yıllar sömürge idaresinde kalan içe dönük yaşam süren , varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk toplumunda, siyasetin kadının önecelikleri arasına giremediğini söyleyen Kavuklu,Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bu güne parlementoda kadın temsiliyet rakamları hakkında bilgi verdi.

Bugün ise Meclis’teki kadın temsiliyeti yüzde 22 oranında olduğunu ,kabinede sadece bir kadın bakan olduğuna dikkat çeken Kavuklu, seçmenin yarısının kadın olduğu ülkede son genel seçimde 80 kadın adaydan sadece onbirinin

Meclis’e girebildiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ile , KKTC’de kadının siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki varlığını değerlendirmek amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini dile getiren Kavuklu, katkı koyan Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ve tüm paydaşlara teşekkrülerini sundu.

Ülkede demokrasinin sağlıklı işlemesi, değişim yaşanması ve kalkınma için kadınların katkısına, bakış açısına, empati kurabilme yeteneğine ve kriz yönetimindeki becerileri ile azminlerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Kavuklu,ülkedeki eğitimli, donanımlı ve konularında yetkin kadın potansiyelinden gerektiğince yararlanılmadığını vurguladı.

Yıllardır bu alanda yaşanan eşitsizlik sorununu aşmak ve kadının siyasetteki temsiliyetini arttırmak için bir an önce gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren kavuklu, hedeflerinin bir farkındalık ortaya koymak değil, çözüm odaklı bir yol haritası yaratmak olduğuna dikkat çekti.

Amaçlarının çalıştay neticesinde, GİKAD Akademi ve paydaşlarla birlikte Siyaset ve Liderlik Eğitim Merkezi’ni kurmak olduğunu vurgulayan Kavuklu, çalıştayın ülkeye ve topluma faydalı olmasını diledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Profesör Doktor Süheyla Erbilen de, toplumu meydana getiren tüm öğelerin özgür ve eşit bir biçimde yönetim sistemine katılımı ve çıkarlarının korunarak temsil edilmesinin demokratik toplumun temelleri arasında yer aldığını belirterek, kadınların siyaset ve diğer tüm alanlarda erkekler kadar yer almasının demokrasinin ana unsuru olduğunu kaydetti.

Kültürel kotalar zemininde şekillendirilen eril yapıya paralel olarak siyasetin de erkek işi olarak benimsendiğini dile getiren Erbilen, karar alma mekanizmalarda erkekleirn yer aldığını erkeklerin sayıca üstün olduğu ve üretilen kararların tamamında söz sahibi olduğu bir yapıda eşitlik ve adalet kavramalarıdan söz eidlemeyeceğini belirtti.

Günümüzde kadınların siyasette, karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamadığını dile getiren Erbilen,kadınların siyasette ikinci planda tutularak siyasetin erkeklere özgü olduğu algısı yaratıldığını ve kadının sorumluluklarının ev içi işlerle sınırlandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Özellikle kırsal kesimde, Baba , erkek kardeş ve oğul arasında sıkışmış bir hayat süren kadınların, seçilme hakkı bir yana seçme haklarının bile erkek egemen figürler tarafından kısıtlandığını ya da bu figürler tarafından yönlendrildiğini dile getiren Erbilen, KKTC’de cumhuriyet meclisi v ebeleidye seçimlerinde yeterince kadın temsiliyetine ulaşılamadığını kaydetti.

Çalıştay işleyişi hakkında bilgi veren Erbilen, çalıştay sonucunda , bir rapor oluşturlacağını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından yuvarlak masa oturumlarına geçildi.

Çalıştayda, 5 ayrı masada, Kadının Politik Temsili, kadının Sivil Tolum Örgütleri ve Diğer Kurumlar Aracılığıyla Güçlendirilmesi, Kadın ve Demokrasi İlişkisi ve Öneriler konulu 4 oturum gerçekleştirilecek.

Çalıştay değerlendirme toplantısının ardından 16.00’da sona erecek.



BRT

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06/12/2022 08:28