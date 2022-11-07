Güzelyurt Özgürlük İlkokulu ile Barış İlkokulu’nun birlikte organize ettiği, ‘1. Kıbrıs Kültürü Şöleni’ yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleştirilen etkinlik Güzelyurt Özgürlük İlkokulu bahçesinde yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Halil Mahmutoğlu, çocuklara ülkemizin kültür özelliklerini anlatmak ve onların bu kültürel değerleri kazanmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerine vurgu yaparak, kültürünü bilmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Barış İlkokulu Müdürü Filiz Ustam da çocukların küçük yaştan itibareen külütr değerlerini öğrenmesine büyük önem verdiklerini kaydederek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da böyle bir organizsyonun çocukların kültürümüzü öğrenmesi adına önemli olduğunu belirterek, bu konuya katkı koyan tüm öğretmenleri kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler Kıbrıs şarkılarından dinletiler sundular.

Etkinlikte ayrıca halk dansları ve kına gecesi, yerli sanatçılardan canlandırmalar, kıyafet defileleri, mani atışmaları gibi gösteriler sunuldu.

Okul avlusunda kurulan standlarda ise Kıbrıs kültürüne ait hellim, gullirikya, şeftali kebabı, herse gibi ürünlerin yapımı gerçekleştirildi.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 09:19