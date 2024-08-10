1. Lig'de iptal kararı: Sahaya çıkmadılar

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Pendikspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkmadı. Hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilen karşılaşmayla ilgili son kararı TFF verecek

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Yani Malatyaspor, sahasında Pendikspor ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele Yeni Malatayaspor'un sahaya çıkmaması üzerine iptal edildi.

MAÇ İPTAL EDİLDİ



Konuya ilişkin Pendikspor cephesinden yapılan açıklamada hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından müsabakanın iptal edildiği ve son kararın TFF tarafından verileceği belirtildi.

ADİL GEVREK NE DEMİŞTİ?



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bir önceki TFF yönetimi de yine şifahen bize, hakkımız baki kalmak kaydıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi söyleyip, 'Ona göre planınızı yapın.' dedi. Eski yönetim, lige katılmayacağımızın kararını aldı ancak sadece imza atmamışlar. Resmi imza atılmayınca, yeni göreve gelen TFF yönetimi, 'Yeni Malatyaspor lige katılsın' dedi. Elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat var. Var olan futbolcularımızı da kiraya verdik. Zaten Malatya'ya getirmekte zorlanıyorduk. Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir. Bu durumu Cumhurbaşkanı'mıza da mektupla ileteceğiz. TFF'nin bu kadar sıkıntı yaşamış Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha travma yaşatmayacağına inanıyoruz."