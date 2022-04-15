1. Lige son bilet belirlenecek

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15/04/2022

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1. Lige son bilet belirlenecek

İktisatbank BTM 1.Lig'de gruplarında ilk sırayı alan Lapta ile Yenierenköy takımlarının AKSA 1.Lig'e terfi etmesinden sonra 3.çıkacak takım 17 Nisan Pazar günü belirlenecek.

İktisatbank BTM 1.Lig Play Off Finalinde gruplarını ikinci sırada tamamlayan SFC 1461 İskele Trabzon ile Yılmazköy takımları Pazar günü  Cihangir Stadı'nda saat 13.00'de karşı karşıya gelecek.

 Hüseyin Eyyüpler'in yöneteceği karşılaşmadan galip ayrılan takım AKSA 1.Lige yükselecek. Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlanırsa uzatmalara gidilecek. Yine eşitlik bozulmazsa terfi edecek takım penaltı atışları ile belirlenecek.

 

15/04/2022 19:13
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TAGS: 1. Lige son bilet belirlenecek
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