1. Şampiyon Melekler Kupasında Kızlar ve Erkeklerde Şampiyon Çamlıkspor

1. Şampiyon Melekler Kupası bu akşam Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı. Kızlar finalinde rakibi DAÜ'nü 3-0 mağlup eden GMB Çamlıkspor bu anlamlı kupayı müzesine götürdü.

Kızlar finalinin ardından oynanan Erkekler finalinde DAÜ ile GMB Çamlıkspor karşı karşıya geldi. GMBÇS müsabakadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle müsabakada görevli hakemlere, şampiyon ve finalist takımlara ödülleri takdim edildi. Voleybol Federasyonu günün anısına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bir anı plaketi takdim etti.

Şampiyon takımlara, finalistlere ve hakemlere ödülleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya,, Asbaşkan Osman Akın ve diğer üyeler tarafından takdim edildi.