‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü’nün katkıları, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd’in sponsorluğu ve 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizatörlüğünde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ ödül töreninin ardından tamamlandı.

3 gün boyunca Merkez Lefkoşa’da küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuva, heyecanlı maçlara ve güzel görüntülere sahne oldu.

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, çok güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini ifade ederek, katkı koyanlara, yarışan sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Azak, LTB Spor Kulübü’nden Özkan Bardak ve Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd Direktörü Çağkan Bozalanlar’a teşekkür plaketi sundu.

‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ sonunda ödül alan isimler şu şekilde:

Minikler Kategorisi:

1.Rüzgar Derleyen

2.Okyanus Timuçin

3.Kuzey Kulle

Küçükler Kategorisi:

1.Salih İsmayilov

2.Aral Özyapıcı

3.Deniz Kaan Kutlay

En İyi Kadın: Arya Emin

Yıldızlar Kategorisi:

1.Demir İlhan

2.Mustafa Kemal Ata Aydın

3.Ezgi Dimililer

En İyi Kadın: Maya Kerimova

Büyükler Kategorisi:

1.Ahmet Paşa

2.Hüseyin Serbülent

3.Bertuğ İlgililer

En İyi Kadın: Naz Yaren Yorgun