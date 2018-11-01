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1.1 kiloluk dev zümrüt bulundu

Afrika ülkesi Zambiya'da 1.1 kilo ağırlığında zümrüt taşı bulundu. 5.655 kıratlık zümrüt parçalara ayrıldıktan sonra satılacak.

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01/11/2018

1.1 kiloluk dev zümrüt bulundu

Londra merkezli değerli taş firmalarından Gemsfield'in Zambiya'daki madeninden, 1.1 kilo ağırlığında zümrüt çıkartıldı.

2 Ekim'de iki madenci tarafından bulunan 5655 karatlık zümrüt, yaklaşık 14 milyon TL değerinde.

Taşa, firmanın bölgede yürüttüğü koruma projesinden esinlenilerek 'Aslan' ismi verildi. 

Zambiya'da 2010 yılında da 6.225 kıratlık bir zümrüt bulunmuştu.

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TAGS: dev zümrüt, haber, kıbrıs, zümrüt, zümrüt taşı
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