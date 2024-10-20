1.Adana Kebabı ve Şalgam Festivali yapıldı

1’inci Adana Kebabı ve Şalgam Festivali yapıldı. Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin, Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Tesislerinde düzenlediği etkinliğe yoğun katılım oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ,Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in de katıldığı etkinlikte ilk olarak açılış konuşmalarına yer verildi, ardından çeşitli etkinlikler yer aldı…

Açılışta konuşan Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş derneğin amacının Adana’nın kültürünü Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti’nde yaşatmak olduğunu belirtti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de derneğin kuruluşundan bu yana derneğe destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, bu sayede ülkede birlikte birşeyleri başarmanın öneminin ortaya konulduğunu belirtti. Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında, etkinlik vesilesiyle ülkenin değişik bölgelerinden hakla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik sayesinde ülkede yapılan güzel işlere dikkat çekti. Üstel, “Elbirliğiyle, gönül birliğiyle ülkeyi daha iyi yerlere götüreceğiz” dedi . Üstel hükümetin yoluna devam ettiğini, halkın da daha ferah yaşayabilmesi için katkılarını sürdüreceklerini ifade ederek “halkın refahı için biz gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana’yı ve Adanalıları selamladı. Kıbrıs Türk halkında 1974 öncesini hatırlayan kuşaklar olduğunu vurgulayan , Mutlu Barış Harekatıyla Anavatan Türkiye ile kaynaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. , bu sayede Adananın Kültürünün ülkede de yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Tatar “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne harç koyarken birlikteydik” diyerek etkinliğin kültürel kaynaşmaya katkı koyduğunu ve kültürel değerlerin ne denli milli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının amacının huzur,güven ve barış içerisinde yaşamak olduğunun altını çizen Tatar, bunun vatan sevgisiyle mümkün olabileceğini söyledi ve TC-KKTC arasındaki bağı kimsenin koparamayacağını, bu sevgiyi kimsenin yıkmaya gücü yetemeyeceğini vurguladı.

Etkinlikte konuşmaların ardından halka Adana kebabı ve şalgam ikram edildi, çeşitli etkinlikler sunuldu. Ayrıca Ozan Gül, Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit türküler seslendirdi.