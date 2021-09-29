1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası büyük bir coşku ile yapıldı

Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve ülkemizde ilk kez düzenlenen MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 26 Eylül 2021, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda yapıldı.

Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve ülkemizde ilk kez düzenlenen MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 26 Eylül 2021, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 4 dernekten 35 sporcunun katılımı ile büyük bir coşku içerisinde yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, MMA Grapling disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonluk Kupası, Dernek başkanları, Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği 87 puanla 1’incilik, Erdem Akademi Spor Derneği, Ottoman Fight Spor Derneği ve Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 17 Puanla 2’ncilik kupasının sahibi oldular.

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29/09/2021 18:39