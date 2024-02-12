1.Osman Çetintaş Kupası U16 Kızlarda Şampiyon GMB Çamlıkspor

1.Osman Çetintaş U16 Kızlarda şampiyonluk kupası GMB Çamlıkspor'un müzesine gitti .MGSK ile GMB Çamlıkspor arasında oyanan final karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılan Çamlıkspor lig şampiyonluğunun ardından 1. Osman Çetintaş Kupasını da kazanarak kupaları ikiledi.

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları, görevli hakemlere anı paketleri Osman Çetintaş in annesi Betül Çetintaş ve Babası Nafi Çetintaş tarafından takdim edildi . KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya aileye anı plaketi takdim etti.