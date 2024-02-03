1.Osman Çetintaş Kupası'nda ilk gün maçları oynandı

1. Osman Çetintaş Kupası'nda ilk gün maçları tamamlandı.Mağusa Arena Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar öncesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden canlarımız icin 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Günün ilk karşılaşması GMBÇS-Vakıflar U16 Kız Takımları arasında oynandı. GMB Çamlıkspor rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan diğer çeyrek final karşılaşmasında MSA , MVOSD ni 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

U17 Erkekler yarı final karşılaşmasında GMB Çamlıkspor rakibi KGM'yı 3-0 mağlup ederek finale yükselen takım oldu.

1. Osman Çetintaş Kupası'nda U16 Kızlarda diğer Çeyrek Final karşılaşmaları 5 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Program

5 Şubat Pazartesi

KK-MGSK Saat 18.00 Arena

DAÜ-KGM Saat 19.30