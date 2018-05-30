Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde bulduğu 9 mm çapındaki kuru sıkı tabancayı tasarrufuna geçirip taşıyan sanık Altuğ Güvenateş hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “İthali yasaklanmış ateşli silah taşıma” ve “İthali yasaklanmış ateşli silah tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Güvenateş 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Başkası attı, kendisi aldı...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde mesele ile ilgili olarak sunulan olgulara göre, sanık Altuğ Güvenateş, 23 Ağustos 2016 tarihinde trafikte giderken önünde seyreden bir araçtan ağaçlara doğru parlak bir cisim fırlatıldığını görmüş ve merak ederek araçtan fırlatılan cisime bakmak için durmuştu. Ağaçlara doğru fırlatılan parlak cisimin 1 adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca olduğunu gören sanık Güvenateş, konu kuru sıkı tabancayı tasarrufuna alarak, kendisine göz kulak olmak için evinde kaldığı cezaevindeki kardeşinin kız arkadaşının evine götürmüştü. Ayni gün narkotik ekipleri ihbar alarak konu eve gitmiş ve yaptığı aramada tavan arasında konu kuru sıkı tabancayı bulmuştu.

“Tehlike suçları olarak tanımlanan suçlardır...”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Altuğ Güvenateş’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “İthali yasaklanmış olan ateşli silah taşıma” davası için 10 yıla kadar, “İthali yasaklanmış olan ateşli silah tasarrufu” davası için ise 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Aksun, sanığın işlediği birinci davanın ne kadar ciddi ve vahim bir suç olduğu öngörülen hapis cezasından açıkça anlaşıldığını ifade etti. Aksun, sanığın işlemiş olduğu ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarının tehlike suçları olarak tanımlanan suçlar olduğunun altını çizdi. Anayasaya göre herkesin barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade eden Aksun, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarının başlı başına güven ve huzur ortamını zehirlediği belirtti. Aksun, sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatinin ön planda tutulması ve caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanığı 10 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.